Trachten Dollinger sichert die Zukunft von H.Moser

Kathrin und Sebastian Proft sind seit 2012 geschäftsführende Gesellschafter des Mode- und Trachtenfilialisten Dollinger mit 24 Filialen in Oberbayern und Salzburg. „Moser ist seit der Gründung von Dollinger 1958 einer unserer wichtigsten Trachtenlieferanten. Die beiden Unternehmen kennen sich gut und sind als Familienunternehmen in dritter Generation ähnlichen Werten wie Zuverlässigkeit und Qualität verbunden“, erklärt Kathrin Proft. Gleichzeitig gelingt der Spagat in Richtung Moderne.