DeNiro: Nach „Goodfellas“ kommt „Goodbagels“

Als Mafia-Pate aus New York macht sich der zweifache Oscarpreisträger nach England auf, um in der Firmenzentrale von Warburtons vorstellig zu werden. Dort präsentiert er dann seine „Vision“, in der er die erfolgreiche Bagel-Produktion an sich reißt und sie unter dem Namen „Goodbagels“ (eine Anlehnung an seinen Erfolgsfilm „Goodfellas“) vertreibt. Sehenswert!