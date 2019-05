Wildschweinhorde verwüstet regelmäßig Omas Garten

Wird in der Gegend Futter ausgestreut?

Forstdirektor Andreas Januskovecz hat Verständnis für den Ärger der Familie: „Wir können aber aus rechtlichen Gründen keinen Zaun im Garten errichten.“ Man versuche aber mit Lebendfallen die Tiere einzufangen. In der gestrigen Nacht sei es sogar gelungen, neun Wildschweine zu erwischen und danach im Wienerwald auszusetzen. Januskovecz vermutet, dass irgendwo in der Gegend immer wieder Futter ausgestreut wird. „Das ist meist der Grund, das Tiere in Siedlungen kommen“, so der Forstdirektor.