Beleidigte SPÖ will Kosten des Heli-Flugs wissen

Der jüngste 1. Mai (Video oben) beschäftigt nun auch das Parlament: Die SPÖ richtet an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Anfrage zu einer Luftbildaufnahme der Polizei. Der Ressortchef wird aufgefordert, zu erklären, warum das Foto der Schlusskundgebung der SPÖ am Wiener Rathausplatz Medien zur Verfügung gestellt wurde - und was der Heli-Flug gekostet hat.