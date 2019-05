Mexiko richtet Massengrab-Datenbank ein

In Mexiko liegen laut Journalisten fast 3000 Leichen in beinahe 2000 Massengräbern verscharrt. Präsident Andres Manuel Lopez Obrador will deshalb eine Datenbank einrichten, um die Öffentlichkeit über diese versteckten Gräber zu informieren“. Der mittelamerikanische Staat erlebt seit vielen Jahren im Zusammenhang mit dem Drogenhandel eine Welle der Gewalt.