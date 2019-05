Abtreibung selbst nach Vergewaltigung verboten

„Dunkler Tag für Frauen“

Die größte Menschenrechtsorganisation der Vereinigten Staaten, die American Civil Liberties Union (ACLU), will das Gesetz anfechten. Die Nationale Frauen-Organisation (NOW) nannte das Gesetz „verfassungswidrig“. Die Organisation Planned Parenthood, größter Anbieten von Abtreibungen in den USA, sprach von einem „dunklen Tag für Frauen in Alabama und dem ganzen Land“. Die Politiker des Staates würden wegen ihrer Entscheidung „für immer in Schande leben“.