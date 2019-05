Kein Platz für Postings über psychische Probleme

Instagram wurde öfters mit den Vorwürfen konfrontiert, nicht streng genug gegen problematische Inhalte vorzugehen. Vor allem Bilder, die Selbstverletzungen und Suizid verherrlichen würden, müssten ausnahmslos entfernt werden, so die Kritiker. Ein besonders aufsehenerregender Fall in diesem Zusammenhang war jener der 14-jährigen Molly Russel im Jahr 2017. Die Schülerin begingt Selbstmord, weil sie an Depressionen litt. Ihre Eltern hatten davon aber keine Ahnung und fanden nach ihrem Tod heraus, dass ihre Selbstverletzungsfantasien wohl auf Plattformen wie Instagram genährt wurden.