Diebe trieben auf Parlaments-Baustelle ihr Unwesen

Gestohlen wurden die insgesamt 65 Zierelemente - es handelt sich dabei um gusseiserne Verzierungen eines Stiegengeländers in „Form eines Engels oder einer Palmette“, so die Polizei, - bereits im Zeitraum zwischen dem 15 und 18. April. Bis dato Unbekannte hatten diese offenbar im Trubel der Großbaustelle am Dr.-Karl-Renner-Ring unbemerkt an sich genommen.