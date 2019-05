„Das wäre ein Hammer“ - so will Robben aufhören

Besondere Beziehung

Wie für seinen Kumpel Ribery, der schon seit 2007 beim Rekordmeister spielt, ist für den Niederländer am Saisonende in München Schluss. „Robbery“ prägten eine Ära bei den Bayern. Die wollen sie mit der Meisterschaft und möglichst noch mit dem Pokaltriumph eine Woche später in Berlin gegen RB Leipzig krönen. „Was wir miteinander erlebt haben, ist ganz was Besonderes. Vom ersten Tag an hatten wir diesen Klick. Das hat von Anfang an unheimlich viel Spaß gemacht“, sagte Robben zu seiner besonderen Beziehung mit Ribery, auch wenn es hin und wieder heftig gekracht hatte.