Superstar Curry führt Warriors zum Heimsieg

Unimittelbar vor der Halbfinal-Auftaktpartie fand in Chicago die NBA Draft Lottery statt. Und dabei gingen die New Orleans Pelicans als großer Sieger hervor, weil sie bei der Talente-Auswahl am 20. Juni (Ortszeit) in New York den ersten Spieler auswählen dürfen. Damit wird der von Experten als künftiger NBA-Superstar eingestufte Forward Zion Williamson wohl beim Team aus Louisiana landen.