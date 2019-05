Schlechte Benotung: Schüler wollten Lehrer töten

Die Jugendlichen dürften die Tat genauestens geplant haben. So täuschte der 17-Jährige in einem Hof nahe der Schule in Dortmund einen Kreislaufkollaps vor, die anderen beiden hatte die Aufgabe den Lehrer abzupassen und ihn zum vermeintlichen Opfer zu führen. Auch an die Mordwaffen hätten die Burschen gedacht, sie legten mehrere Hämmer bereit.