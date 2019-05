Schule verbannt Rotkäppchen aus Bibliothek

Männliche Figuren sind doppelt so oft die Helden in Kinderbüchern

Die Bibliothek für ältere Kinder in der Taber-Schule blieb dagegen unverändert. Die Begründung: Ab dem Alter von sechs Jahren könne man Stereotype in Bücher eher hinterfragen. Bei den Kleineren dagegen bestehe die Gefahr, dass diese Geschlechterstereoype als normal ansehen, meinte Tutzo. Damit könnte die Kommission recht haben: Laut einer Untersuchung für den „Observer“ spielen Männer doppelt so häufig die tragende Rolle in Bilderbüchern. Genauso verhält es sich in Sprechrollen.