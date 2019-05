Sima im Netz wüst beschimpft: 320 Euro Geldstrafe

„Sima hasst Hunde so wie Hitler Juden“

Wie der Mann nun vor Gericht erklärte, seien diese aber „nicht direkt an Sima gerichtet“ gewesen. Die Postings jedoch lassen diesbezüglich anderes vermuten, weshalb der Richter die Erklärungsversuche des 24-Jährigen nicht gelten ließ. „Sima muss als Politikerin viel schlucken, sonst wäre sie nicht so hoch gekommen“, so eines der Kommentare des Angeklagten auf Facebook. Der Inhalt eines weiteren Postings war, dass Sima Hunde hasse so wie Hitler Juden.