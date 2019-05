So pompös wird der allerletzte Life Ball

Zum Abschluss wird noch einmal richtig gefeiert. Wenn am 8. Juni vor dem Rathaus der Vorhang zum allerletzten Life Ball fällt, wird es bunt und fröhlich. Unter dem Motto „United in Diversity“ will Gery Keszler gemeinsam mit dem Circus Roncalli dem Life Ball ein letztes Mal Flügel verleihen. Wie die „Heute“ berichtet, soll dafür sogar das legendäre Riesenrad von Bernhard Paul in Wien aufgebaut werden.