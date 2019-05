Facebook verschärft Regeln für Livestreams

Globale Initiative gegen Hass im Internet

Die Ankündigung kam kurz vor dem Beginn eines „Christchurch-Gipfels“ in Paris, bei dem unter anderem ranghohe Politiker eine Initiative gegen Internet-Übertragungen von Terrorangriffen auf den Weg bringen wollen. An dem Treffen am Nachmittag nehmen neben Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mehrere Staats- und Regierungschefs teil, unter ihnen die britische Premierministerin Theresa May, Jordaniens König Abdullah II., Kanadas Premier Justin Trudeau sowie der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.