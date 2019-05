Brand in Zelle gelegt: Fünf teils schwer Verletzte

Alarm in der Justizanstalt Graz-Jakomini: Am Dienstag soll - wie berichtet - im ersten Stock ein U-Häftling in der Einzelzelle eine Matratze in Brand gesteckt haben. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt. Vier Justizwachebeamte mussten ebenfalls mit Rauchgasvergiftungen ins Spital.