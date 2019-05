Canadi zu Nürnberg? Wiederaufstieg reizt ihn

„Ich bin sehr stolz!“ So kommentiert Damir Canadi - zurück in der Heimat - auf Facebook jene Lobpreisungen, die derzeit in den griechischen Medien kursieren. Nicht nur Atromitos Athen, das der Wiener zweimal in Folge in die Europa League geführt hatte, scheint sich beim 49-Jährigen zu bedanken, sondern fast der gesamte Fußball am Fuße der Akropolis. So heißt es in einem Artikel von „Kingsport“: „Hätten alle in Griechenland seine Einstellung, seine Professionalität und gäbe es geeignete Sportstätten, dann würde er nicht gehen. Er wird unserem Fußball fehlen.“