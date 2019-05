Pompeo: „USA streben keinen Krieg mit dem Iran an“

Russland offen für neues Gipfeltreffen

Nach Angaben Lawrows ist der Kreml zudem offen für ein weiteres Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump am Rande des G-20-Gipfels in Japan. „Wenn so ein Vorschlag offiziell unterbreitet wird, werden wir sicher positiv darauf reagieren“, sagte Lawrow in Sotschi.