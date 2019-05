Premiere in Innsbruck: 1. private Motorradstreife

„Erfolgreiche Umsetzung in Deutschland“

Nicht alltäglich sind hingegen Security-Mitarbeiter, die auf Motorrädern ihren Aufträgen nachgehen. „In deutschen Städten wie etwa Frankfurt wird dieses Konzept von privaten Sicherheitsunternehmen bereits erfolgreich umgesetzt. Wir sind davon überzeugt, dass sich eine Motorradstreife auch für Innsbruck eignet“, erklärt Tanja Löffler, Objektleitung Sicherheitsdienst bei GfS, die in der Landeshauptstadt ihren Hauptsitz und in Deutschland insgesamt drei Standorte hat.