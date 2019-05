„Keine Sekunde über Menschenbilder diskutieren“

Der Linzer Autor Thomas Baum (61) gehörte acht Jahre dem Landeskulturbeirat an. Nun legt er das Amt zurück. Der Grund: Der Innviertler Odin Wiesinger wurde mit Stimmen von FP und VP in das Gremium gewählt. Der „Endsieg“-Maler habe „im Landeskulturbeirat nichts verloren“, so Baum.