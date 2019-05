Mit neuem Nennrekord in die 16. Auflage

Drei Tage steht Salzburg im Zeichen der 16. Lauffestspiele. Die am Freitag mit dem 5,5-km-Frauenlauf im Volksgarten loslegen, Samstag den Schwerpunkt auf Integration und Nachwuchs legen und als Höhepunkt am Sonntag Marathon, Halbmarathon und 10 Kilometer anbieten. Mit 8097 Voranmeldungen liegt schon neuer Nennrekord vor, dank des zu erwartenden guten Wetters könnten 8400 in den verschiedenen Bewerben am Start sein. Trotz Flughafensperre, die vor allem Läufer aus Fernost abschreckt.