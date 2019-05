80.000 Euro Gewinn bei Kletter-WM Innsbruck

Bei der Rad-WM (ebenfalls September 2018) war die Bilanz finanziell nicht ganz so rosig: War man ursprünglich von 12,9 Millionen Euro ausgegangen, so betrug das Budget mit Abrechnungsstand April 14,6 Millionen Euro. Der von Stadt und Land gewährte Liquiditätszuschuss in der Höhe von 3 Millionen Euro wurde bis auf 500.000 € ausgeschöpft.