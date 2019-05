Opern aus „Haus am Ring“ im Linzer Donaupark

„Die Österreicher haben eine heiße Liebe zur Oper“, schwärmt Staatsoperndirektor Dominique Meyer im Gespräch mit der „Krone“. Das „Haus am Ring“ erlebt derzeit eine Auslastung von 99 Prozent, wovon Linzer Konzerthäuser nur träumen können. Der Erfolg - „die Leute klatschen 20 Minuten“, so Meyer - ist einer künstlerischen Weltelite zu verdanken, die in der Staatsoper engagiert wird.