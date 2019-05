„Wollte mich beweisen“: Feuerwehrmann legte Brände

Söhne bemerkten Brand

Das größte Unheil richtete der Feuerteufel in der Nacht auf den 1. Juli beim Schwabenhof an. Dabei kann die dort lebende Familie noch von Glück sprechen, dass sie das Inferno überhaupt überlebt hatte. Schließlich bemerkten die beiden Söhne Patrick und Florian die Flammen nur, weil sie in der Nacht vom Ausgehen heimkamen. Zuvor hatte die Feuerwehr zwei Mal zu Einsätzen in einem Waldstück und gleich drei Mal zur selben Dämmstoff-Firma ausrücken müssen. Eifrig beteiligt und an vorderster Front kämpfte stets der Angeklagte gegen die Flammen. „Mein Unterbewusstsein sagte mir, dass ich die Brände legen soll“, erklärte der Erpfendorfer, der sich im Ort nur mehr ganz selten auf die Straße traut.