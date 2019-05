Greenpeace gab das nördlichste Konzert der Welt

„Wenn wir nicht bald handeln ...“

„Mit diesem Konzert wollen wir auf die Auswirkungen der Klimaerhitzung auf die Arktis und ihre Tierwelt aufmerksam machen. Wenn wir nicht bald handeln, könnte das verheerende Konsequenzen für die Artenvielfalt haben. Sowohl in der Arktis, als auch weltweit brauchen wir Meeresschutzgebiete“, warnt Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace Österreich. Im April dieses Jahres wurde in der Arktis ein trauriger neuer Rekord verzeichnet: Noch nie zuvor war in dieser Jahreszeit so wenig Eis vorhanden.