Ehrenkreuz für Primar Friedrich Hoppichler

Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse überreichte am Dienstag Landeshauptmann Wilfried Haslauer an Primar Universitäts-Professor Friedrich Hoppichler, „einen der profiliertesten und öffentlichkeitswirksamsten Forscher, Lehrer und Ärzte für Innere Medizin, Kardiologie, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, über die Salzburg und ganz Österreich heute verfügen“, so Landeshauptmann Haslauer bei der Ehrung im Kuenburgsaal in der Neuen Residenz in Salzburg im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.