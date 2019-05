Strafe für Milliarden-Klub bringt LASK Millionen

ManCity ausschließen?

Dazu wollen englische Medien schon wissen, dass in diesem Fall der FC Arsenal als Liga-Fünfter ManCity in der Gruppenphase der Champions League ersetzen würde. Zu Ende gedacht hieße das, dass der LASK dann erst in Runde 3 der Champions-League-Quali einsteigen müsste. Aktuell würde Vizemeister LASK bereits in Runde 2 einsteigen. Im Falle eines Ausscheidens würde man dann in der 3. Quali-Runde der Europa League weiterspielen.