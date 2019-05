Nürnberg: Trainer muss gehen, es kommt wohl Canadi

Der 1. FC Nürnberg setzt in der neuen Saison in der 2. Bundesliga auf einen neuen Trainer. Nach drei Monaten endet am Samstag nach dem Auswärtsspiel in Freiburg die Amtszeit von Boris Schommers, der das Team im Februar nach der Trennung von Michael Köllner übernommen hatte. Medienberichten zufolge wird Damir Canadi vom Klub als neuer Chefcoach favorisiert.