Feuerinferno in Wien: Brand wurde nicht gelegt

Erste Ergebnisse der Brandermittler nach dem Feuerinferno in Wien-Simmering haben ergeben, dass der Brand nicht gelegt worden ist! Weiterhin dauern die Sicherungsarbeiten in dem schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude an. Laut dem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf, konnten am Montagabend die Bewohner der unteren Stockwerke vorübergehend in ihre Appartements zurückkehren, um Habseligkeiten zu holen. Bis sie endgültig in das Haus zurückkehren können, werde es aber noch dauern. Ende der Woche soll eine Stiege wieder für die Bewohner freigegeben werden.