Neue Sicherheitslücken in Prozessoren von Intel

„Aufgrund der Bauweise von Prozessoren muss dieser immer Daten weitergeben. Der Check der Zugriffsrechte passiert aber erst, wenn bereits sensible Rechenschritte vorausgearbeitet wurden, die auf Annahmen des Computersystems beruhen. In diesem kurzen Moment zwischen Befehl und Check können wir mit der neuen Attacke die bereits geladenen Daten von anderen Programmen sehen“, erklärt Gruss. Die Grazer IT-Experten konnten bei ihren „Angriffen“ im Klartext mitlesen, was gerade am Computer gemacht wurde.