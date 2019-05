91-Jährige Lenkerin rammt eine betagte Fußgängerin

Seit Jahren fordern Experten, dass ältere Autofahrer in regelmäßigen Abständen zur ärztlichen Untersuchung müssen - etwas, das in anderen Ländern längst Pflicht ist. Doch Seniorenverbände wehren sich heftig gegen diese Maßnahme. Dabei hätte ein schwerer Unfall in Eisenstadt im vergangenen Winter dadurch vielleicht vermieden werden können. Denn obwohl ihr Sehvermögen offenbar eingeschränkt war, setzte sich eine 91-Jährige hinter das Steuer ihres Pkw. Bei einem Kreisverkehr in Eisenstadt übersah die Pensionistin dann eine Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Wagen.