Krimineller ging Polizei im Schwimmbad ins Netz

Im Zuge der umfangreichen Erhebungen nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der Verdächtige Mann aus Rumänien in seinem Heimatland und in Spanien im Gefängnis gesessen sein soll. In Krems dürfte er zwei Vereinshäuser geplündert haben. Mit den nächtlichen Streifzügen ist jetzt vorerst einmal Schluss sein: Der Mann sitzt. Nach Rowdys wird indes in Neulengbach im Wienerwald gesucht: Unbekannte haben ein Wasserhäuschen mit dem Schriftzug „THC“ beschmiert.