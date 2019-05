Slowene Skomina leitet Champions-League-Finale

Der Slowene Damir Skomina wird am 1. Juni in Madrid das Finale der Champions League zwischen Liverpool und Tottenham leiten. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit. Der 42-Jährige hat bereits Finalerfahrung. 2017 war Skomina Referee beim Endspiel der Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United.