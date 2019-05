Millionen-Ferrari wieder da - und ER wird gesucht!

Was den Ferrari so besonders macht

Der verschwundene und wieder aufgetauchte Ferrari ist 2,35 Millionen Euro wert, hatte gerade einmal 42.532 Kilometer auf dem Tacho und war nie in einen Unfall verwickelt. Und er gehörte einst Ex-Formel-1-Pilot Eddie Irvine. Mittlerweile ist er angeblich im Eigentum eines deutschen Millionärs, der ihn nun über einen Düsseldorfer Oldtimerhändler veräußern wollte. Die Optik des gestohlenen Wagen erinnert stark an den „Magnum-Ferrari“ 308, allerdings gehen die Unterschiede weit über den elf Zentimeter längeren Radstand hinaus - es handelt sich unter der Karosserie um ein fast vollständig neu entwickeltes Auto. Hinter den Sitzen, längs vor der Hinterachse (im Unterschied zum 308), arbeitet ein 2855 cm³ großer V8-BiTurbo-Motor, der 400 PS leistet und den 1170 kg schweren Sportwagen in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h befördert, in 15,s Sekunden auf 200 km/h. Als Höchsttempo werden 305 km/h angegeben. Als das Modell 1984 auf dem Genfer Autosalon Premiere feierte, galt es als der stärkste und schnellste Straßenwagen, den Ferrari bis dato gebaut hatte.