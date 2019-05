Teil der Gehälter wurden nach Konkurs bezahlt

Noch hüllt sich Masseverwalter Harald Kronberger in Schweigen, ob und wie es mit der Oberndorfer Druckerei nach dem Konkursantrag weiter geht. Interessenten soll es geben, offenbar mit einer großen Marktstellung in Europa. Intensive Gespräche laufen nach wie vor. Eine definitive Entscheidung über einen Käufer wird mit Ende nächster Woche erwartet. „Aufgrund unserer Erfahrung bei Betrieben, die in einem Konkursverfahren sind, braucht es diese Zeit, um sich alles durchzurechnen“, gibt Gewerkschafter Gerald Forcher die Hoffnung auf den Fortbestand nicht auf.