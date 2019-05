Wiens Stadt-Ikea: Mehrwert für Anrainer ein Muss!

Dachterrasse großteils öffentlich und nicht kommerziell

Zusätzlich wird großer Wert auf eine ökologische Ausgestaltung des neuen Gebäudes gelegt. An den Fassadenseiten werden Pflanzen und Bäume für ein verbessertes Mikroklima sorgen und viel neues Grün in den Bezirk und an eine der verkehrsreichsten Kreuzungen der Stadt bringen. Hervorzuheben ist auch, dass die Dachterrasse öffentlich zugänglich sein wird, sie soll viel Grün und Beschattung bieten. Große Teile der Dachterrasse sind explizit von kommerzieller Nutzung ausgenommen.