Wiener Autor: „Schnitzel müsste 20 Euro kosten“

Beginnend im Café Else in der Heinestraße, das früher ein Anbahnungslokal war, schlendern wir gemütlich in Richtung Praterstern. „Hier in der Nähe des Praters wohnt Tom, der Barkeeper. Und von hier aus erledigt er alles zu Fuß: Er geht in die Arbeit und beliefert seine Kunden mit Gras“ erklärt der Autor. Man merkt, die Figuren sind ihm wichtig, er kennt ihre Vergangenheit und ihre Beweggründe für ihr manchmal nicht so gesetzeskonformes Handeln bis ins kleinste Detail. Vermutlich schadet es nicht, wenn man als Schriftsteller seine erfundenen Charaktere gut kennt und wie Freunde behandelt. Oder ist vielleicht doch ein wahrer Kern in dem Roman, der sich um Schwarzgeld in der Gastronomie und um den illegalen Verkauf von Gras dreht?