Erste Urkunden mit drittem Geschlecht ausgestellt

Vor drei Jahren hat Alex Jürgen einen dritten Geschlechtseintrag beantragt. Am Dienstag war es so weit: Er erhielt einen Reisepass mit dem Eintrag „X“ und eine Geburtsurkunde mit dem Eintrag „divers“ (statt „männlich“ oder „weiblich“). Es sind dies die allerersten Urkunden, die in Österreich mit dem dritten Geschlecht ausgestellt wurden. Der Fall von Alex Jürgen war Anlass für ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes im Vorjahr, wonach Menschen, deren Geschlecht nicht männlich oder weiblich ist, ein Recht auf entsprechende Urkunden haben.