Aufreger-Video: ECHTE Hundewelpen in Greifautomat?

Katzen und Hummer als Trophäe

Es ist allerdings nicht das erste Mal, das lebende Tiere als Trophäen in Greifautomaten herhalten müssen. So sorgte ein Video im Internet für Empörung, in dem ein Spieler versucht, lebende Katzen mit einem Greifarm aus dem Automaten zu fischen. Auch lebende Hummer können in einem chinesischen Restaurant von den hungrigen Gästen per Greifarm aus einem Automaten gefangen werden.