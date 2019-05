Grüne: Mit Blutkünstler und TV-Köchen zum Erfolg?

„Ich danke allen Freundinnen und Freunden, die so liebenswürdig sind mich praktisch, mental und verbal in unserem gemeinsamen Anliegen für die Grundlagen unserer Existenz zu unterstützen und an meiner Seite stehen. Für euch und alle, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, möchte ich in Europa eine Stimme sein“, schließt Wiener.