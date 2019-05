Mobiles Datenvolumen stieg auf 1,6 Mrd. Gigabyte

Stark zugenommen hat auch die Zahl der SIM-Karten. Ende 2018 gab es 17,2 Millionen aktive SIM-Karten in Österreich, das ist ein Plus von fast 20 Prozent gegenüber den 14,4 Millionen SIM-Karten Ende 2017. Das beim FEEI angesiedelte Forum Mobilkommunikation (FMK) begründete den Anstieg damit, dass immer mehr SIM-Karten in Alarmanlagen, Heizungssteuerungen, Stromzählern, aber auch in Autos verbaut werden. Dieser Bereich, in dem Geräte untereinander kommunizieren (M2M), gilt auch als Wachstumstreiber für die nächste Mobilfunkgeneration 5G.