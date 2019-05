Eine Event-Legende sagt „Auf Wiedersehen“

Grundsätzlich das, was unsere Fans schon immer an Hypnotic geliebt haben - richtig gute elektronische Musik auf einer großen Eventbühne mit modernsten Licht- und Showeffekten in einer sehr bekannten und wie dafür geschaffenen Location. Wir möchten noch ein letztes Mal mit allen bekannten und natürlich auch neuen Gesichtern Gas geben bis zum Morgengrauen - in alt bekannter HYPNOTIC-Manier eben! Wir freuen uns darauf, mit all unseren Fans, Partnern und Sponsoren einen gebührenden Abschied zu feiern, als ob es kein Morgen gäbe und zu jubeln, wenn es ein letztes Mal heißt: „Welcome to HYPNOTIC!“