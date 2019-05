Mega-Tour, Spezialführung und Party am Karlsplatz

Muttertag ist vorbei, der Vatertag kommt erst im Juni, aber am Freitag ist Karlstag. Am 17. Mai bietet das große Kunstplatz-Karlsplatz fest ein vielfältiges und umfangreiches Programm mit einer siebenstündigen Mega-Tour quer durch den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, Spezialführungen, einer Plattform für Streitreden und dem großen Fest am Teich mit zahlreichen Live-Acts.