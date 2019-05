Bei 1-2-3 Challenge sicher auf zwei Rädern

Im Rahmen der großen Fahrrad-Sicherheitsaktion werden heuer bei über 20 Stopps hunderte Kinder in die Pedale treten. Die Tour war dieser Tage auch in den Kindergärten in St. Donat und Klein St. Paul zu Gast. Die Kids durften sich nach erfolgreicher Bewältigung des Parcours über kleine Geschenke freuen. Und an die Kindergärten wurde jeweils ein Laufrad und ein Sturzhelm übergeben.