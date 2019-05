Formel-1-Comeback in den Niederlanden

Red-Bull-Toppilot Verstappen freute sich über das Formel-1-Comeback in seiner Heimat. „Es ist eine ikonische, historische Strecke“, betonte 21-Jährige in einer Teamaussendung am Dienstag und verglich den 4,320 km langen Dünen-Kurs mit jenem in Suzuka, der ebenfalls vom Niederländer Hans Hugenholtz entworfen worden war. Das bisher letzte Formel-1-Rennen in Zandvoort gewann am 25. August 1985 Österreichs dreifacher Weltmeister Niki Lauda. Es war sein 25. und letzter Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse.