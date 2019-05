Bande schleuste 300 Illegale nach Österreich

Rund 100 Sondereinsatzkräfte stürmten am Montag 16 Häuser in Arad, Timisoara und Bukarest. 20 Verdächtige (Syrer, Bulgaren, Türken) gingen bei den Razzien ins Netz. In einem Versteck warteten zudem zwölf Flüchtlinge auf ihre Abholung. Was wohl noch einige Tage gedauert hätte – denn das Prinzip der Menschenhändler lautete: Schlepper-Lkw werden erst ab 80 Passagieren (hauptsächlich Syrer, Iraker, Afghanen) auf den Weg nach Österreich geschickt.