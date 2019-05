Minus 20 Prozent auf Viktor Gernots Weihnachtsshow

Alle Jahre wieder feiert der Ausnahmeentertainer gemeinsam mit seinen besten Freunden und seinem Publikum einen musikalischen Vorweihnachtsabend. Viktor Gernot bringt all sein Können und seine Erfahrung aus mehr als 30 Jahren Musik, Kabarett, Musical und TV auf die Bühne. Geboten werden swingende Originalarrangements der Band, von ausgelassen bis hin zu sinnlich-besinnlich. Manchmal respektlos und unheilig, manchmal sentimental und romantisch - ein Live-Erlebnis von internationalem Format, in Anlehnung an die großen Legenden des Entertainments.