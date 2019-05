Leben unsere Enkelkinder so im All?

Am Donnerstag vergangener Woche hat Amazon-Chef Jeff Bezos in Washington Pläne für eine Mondmission präsentiert und gleichzeitig auch seine ehrgeizige Vision für die Besiedlung des Weltraums erläutert: Kolonien im All, die auf einem Konzept des Physikers Gerard K. O‘Neill basieren, unter dem Bezos während seiner Zeit in Princeton selbst studiert hat.