Nicht für die Katz: Tirols erstes Tieraltersheim

„Von den Tieren bekommt man so viel zurück“

„Manchmal denk ich mir schon selber, ich habe einen Vogel“, lacht die Oberländerin. „Andere fahren in den Urlaub oder gehen im Sommer schwimmen. Ich steck’ mein Geld und meine Freizeit eben in die Tiere.“ Das Privathaus wurde katzengerecht umgebaut, kleine Gänge führen von den Katzenzimmern in ein großzügiges Freiluftgehege. Dreimal täglich werden die Böden im Haus gewischt. Kommt man zur Tür rein, riecht man nicht ein einziges Tier. Alles ist sauber und ordentlich. Auf die Frage, ob ihr Tag denn mehr als 24 Stunden hat, lacht die Powerfrau. „Es ist alles eine Frage der Organisation“, sagt sie. Wenn sie lange ausschlafe, bleibe sie ganz frech bis 5.30 Uhr liegen, ansonsten geht die Raubtierfütterung um 5 Uhr Morgens los.