TV-Aus für sexy Victoria‘s-Secret-Show!

Die ersten Victoria‘s-Secret-Shows fanden in den 90er-Jahren statt, ab 2001 wurden die Traumfrauen in knappen Dessous erstmals im TV gezeigt. Seitdem übertrugen die US-Sender ABC und CBS die Show abwechselnd in der Vorweihnachtszeit zur besten Sendezeit. Über den begehrten Laufsteg schwebten in dieser Zeit unter anderem Topmodels wie Heidi Klum, Tyra Banks, Laetitia Casta, Miranda Kerr oder Karolina Kourkova. 2018 fand die Show mit Beautys wie Candice Swanepoel, Adriana Lima oder den Hadid-Schwestern in New York statt und sorgte für die niedrigsten Einschaltquoten der Geschichte des Wäschelabels.